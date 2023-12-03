Хорошая новость для бережливых геймеров.

Партнёры Intel продолжают радовать геймерское сообщество, всё больше снижая ценники на модели «синей команды»: очередной «аттракцион неслыханной щедрости» был замечен специалистами ресурса VideoCardz на онлайн-площадке Amazon.

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Источник изображения: Amazon

Так, игровая видеокарта Arc A750 BiFrost Predator OC производства Acer, оснащённая 8 Гбайт видеопамяти, в заморском магазине оценена в 169 долларов, то есть на 37 % меньше по сравнению с официальным ценником, что является лучшим предложением на рынке для моделей Arc A750.

Не менее интересен тот факт, что менее производительная Arc A580 в настоящий момент предлагается с тем же ценником, что и данная модель от Acer, что вызывает некоторые вопросы в ценообразовании, но не может не радовать потенциальных покупателей, чей выбор, несомненно, предрешён.

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Игровая видеокарта Arc A750 BiFrost Predator OC 8 Гбайт имеет оригинальную систему охлаждения с вентиляторами двух типов и радиатором с испарительной камерой, снабжается GPU с 28 Xe-ядрами, работающим на частоте 2.2 ГГц, 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной.