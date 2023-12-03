Появление новинок уже не за горами.

Несколько недель назад в сети появились слухи о скором расширении линейки игровых процессоров AMD серии Ryzen 5000X3D, предназначенных для платформы Socket AM4, а сегодня инсайдер рассекретил дату возможного дебюта одной из предстоящих новинок, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: AMD

По информации ECSM_Official, помимо гибридных десктопных процессоров Ryzen 8000G для Socket AM5, основанных на микроархитектуре Zen 4 и наделённых встроенной графической подсистемой RDNA 3, в первом квартале следующего года AMD явит миру и одну из игровых моделей с кэш-памятью 3D V-Cache, а именно Ryzen 7 5700X3D, в то время как о периоде дебюта Ryzen 5 5500X3D пока что ничего не известно.

Согласно данным энтузиаста Chi11eddog, игровой настольный процессор AMD Ryzen 7 5700X3D, подобно своему старшему «соплеменнику» в лице Ryzen 7 5800X3D, обзаведётся 8 ядрами/16 потоками, но с несколько сниженными частотами — 3.0 ГГц в базовом режиме с увеличением до 4.1 ГГц в максимальном. Объём кэш-памяти также останется неизменен — новинку наделят 96 Мбайт L3-кэша.

Младшая же модель в линейке геймерских CPU с кэшем 3D V-Cache, Ryzen 5 5500X3D, исходя из «утечек», будет располагать 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 3.0/4.0 ГГц.

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Обмолвился инсайдер и о возможном дебюте серии Ryzen 5000GT, которая будет предназначена для бюджетного сегмента — на появление представителей данной линейки можно также ожидать в первом квартале 2024 года.