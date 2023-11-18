Свежие данные о предстоящих новинках.

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают информировать общественность о предстоящих игровых видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 50: так, известный инсайдер kopite7kimi рассказал о паре особенностей предстоящих новинок «зелёной команды», сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Исходя из информации энтузиаста, новая серия геймерских видеоадаптеров NVIDIA, известная под кодовым именем Blackwell Gaming, сможет похвастаться наличием видеовыхода DisplayPort 2.1, чем уже сейчас хвалится AMD – игровые видеокарты Radeon RX 7000 имеют реализацию UHBR 13.5 с пропускной способностью 54 Гбит/c.

Намекнул инсайдер и о технологическом процессе, применяемом для производства графических адаптеров GeForce RTX 50: исходя из данных специалиста, предстоящие новинки будут выпускаться по 3-нм нормам силами компании TSMC. Стоит отметить, что AMD также планирует использовать аналогичный техпроцесс для своих будущих продуктов.

Источник изображений: X (Twitter), kopite7kimi

Исходя из предыдущих «утечек», игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 смогут похвастаться наличием интерфейса PCIe 5.0, памяти типа GDDR7, 16-контактного коннектора дополнительного питания 12V-2x6 и 384-битной шины в максимальном своём исполнении.

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О точных датах дебюта геймерских видеоадаптеров GeForce RTX 50 пока что доподлинно не известно, однако, учитывая намерения NVIDIA выпустить профессиональные устройства на базе GPU Blackwell в конце следующего года, появления игровых моделей следует ожидать примерно в этот же период.