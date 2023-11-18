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В связи со вступившими 17 ноября очередными экспортными ограничениями со стороны США, которые коснулись не только профессиональных моделей, но и GeForce RTX 4090, NVIDIA подчищает все следы о своей топовой игровой видеокарте на официальном сайте в Китае, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: VideoCardz, NVIDIA China
Отмечается, что GeForce RTX 4090 исчезла не только из линейки геймерских видеокарт серии GeForce RTX 40, но и из диаграмм, иллюстрирующих уровень производительности разных моделей, как будто её и не существует вовсе.
При этом в ряде китайских магазинов топовая модель NVIDIA всё ещё доступна, однако её цена поражает воображение: о приобретении видеоадаптера по рекомендованной стоимости в Китае можно и не мечтать — в настоящий момент ценник как минимум в два раза выше MSRP, а с уменьшением запасов он может увеличиться ещё больше.
Сотрудники подразделений NVIDIA из других стран, также подпадающих под действие экспортных ограничений США, похоже, пока не спешат следовать примеру своих китайских коллег: например, на вьетнамском сайте NVIDIA видеокарта GeForce RTX 4090 до сих пор значится в списке.
Вполне вероятно, что GeForce RTX 4080 SUPER, которая должна дебютировать в начале следующего года, частично восполнит утрату китайских геймеров, однако уровня производительности GeForce RTX 4090, естественно, не достигнет.