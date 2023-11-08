Парочка моделей получит как «большие», так и «малые» ядра.

Похоже, недавние «утечки» о скором выходе гибридных процессоров серии Ryzen 7000G оказались не слишком точными, по крайней мере на это намекает инсайдерская информация ресурса HKEPC, о чём сообщает сайт VideoCardz: так, AMD действительно планирует явить миру свои новые десктопные APU семейства Phoenix, основанные на микроархитектуре Zen 4 и снабжённые графической подсистемой RDNA 3, однако новинки будут принадлежать к серии Ryzen 8000G.

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Источник изображения: Wccftech

Топовый представитель Phoenix 1 в лице Ryzen 7 8700G получит 8 полноценных ядер с поддержкой 16 потоков и 12 вычислительных блоков iGPU, в то время как его «соплеменник», Ryzen 5 8600G, будет довольствоваться 6 ядрами/12 потоками.

Модели Phoenix 2 будут отличаться наличием как «больших», так и «малых» ядер: Ryzen 5 8500G будет наделён 2 производительными и 4 эффективными ядрами с поддержкой 12 потоков, а Ryzen 3 8300G обзаведётся одним ядром Zen 4 и тремя Zen 4c, что даёт 8 потоков. Графическую подсистему обоих APU снабдят 4 CU.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что анонс новинок состоится в конце текущего или начале следующего года, однако изменение схемы именования с Ryzen 7000G на Ryzen 8000G, по мнению источника, намекает на появление новых APU в 2024 году.