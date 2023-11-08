Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
AMD не станет выпускать APU Ryzen 7000G, а представит сразу четыре модели Ryzen 8000G — HKEPC
Парочка моделей получит как «большие», так и «малые» ядра.

реклама

Похоже, недавние «утечки» о скором выходе гибридных процессоров серии Ryzen 7000G оказались не слишком точными, по крайней мере на это намекает инсайдерская информация ресурса HKEPC, о чём сообщает сайт VideoCardz: так, AMD действительно планирует явить миру свои новые десктопные APU семейства Phoenix, основанные на микроархитектуре Zen 4 и снабжённые графической подсистемой RDNA 3, однако новинки будут принадлежать к серии Ryzen 8000G.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Топовый представитель Phoenix 1 в лице Ryzen 7 8700G получит 8 полноценных ядер с поддержкой 16 потоков и 12 вычислительных блоков iGPU, в то время как его «соплеменник», Ryzen 5 8600G, будет довольствоваться 6 ядрами/12 потоками.

Модели Phoenix 2 будут отличаться наличием как «больших», так и «малых» ядер: Ryzen 5 8500G будет наделён 2 производительными и 4 эффективными ядрами с поддержкой 12 потоков, а Ryzen 3 8300G обзаведётся одним ядром Zen 4 и тремя Zen 4c, что даёт 8 потоков. Графическую подсистему обоих APU снабдят 4 CU.

Источник изображения: VideoCardz

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ожидается, что анонс новинок состоится в конце текущего или начале следующего года, однако изменение схемы именования с Ryzen 7000G на Ryzen 8000G, по мнению источника, намекает на появление новых APU в 2024 году.

#amd #ryzen 7000g #ryzen 8000g
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
AMD продлила жизненный цикл Zen 3 процессоров EPYC Milan до 2026 года и выпустила 6 новых моделей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
11
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
2
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
2
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
13

Сейчас обсуждают

Тихон Ворушило-Звежинский
16:40
Еще бы с санкциями что-то делали...
Яндекс Плюс отдают со скидкой 25%, количество подписчиков растёт
KotSkripaley
16:32
Покусанные клопами лягухи, начинают чегой-то подозревать...
liberation: Стремительное летнее контрнаступление ВСУ провалилось
Максим Седов
16:28
а почему на вк капсулу нео такого не подвезли?
«Маруся» научилась звонить на умные колонки «VK Капсула» и «VK Капсула Мини»
Johan_888
16:19
А сколько будет стоить грамм "лекарства" у государства и в каком виде будут выпускать? Кто будет выписывать рецепты, и где будут выдавать/продавать?
Bloomberg: В Украине хотят легализовать марихуану для облегчения страданий солдат ВСУ
OgoGoLog
16:19
Сейчас бы после около 100 лет написания цивилизацией произведений на тему ошибок в работе с ИИ начать делать эти самые ошибки.
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Submar Submarinsky
16:11
200 с ранеными ? 1/3 65 погибшими значит? Ну ну.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
glavhyilo
16:11
жинок отправят на штурм работино.
Matrixport: Цена Ethereum (ETH) может вырасти до $3 тыс.
Михаил Невский
16:03
бред, хотя тут думаю найдутся кто обидется, что человек это животное. Но по факту человек создал ИИ, кстати я склонен думать, что тот же chatGPT мыслит (скажем так, решает поставленные проблемы челове...
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Roditch
15:54
Это не чай.
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Eppius
15:51
Хуже идейных конечно но все равно будут ибо там мозги промыты наглухо почти у всех.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем