Новинки уже доступны для покупки.

Австрийская компания Noctua продолжает расширять ассортимент своей продукции: на сей раз производитель решил порадовать владельцев тёмных систем, представив процессорные кулеры NH-D9L и NH-L9x65 серии chromax.black с полностью чёрной расцветкой.

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Согласно официальному пресс-релизу, новинки идентичны своим стандартным «соплеменникам», за исключением своего внешнего вида: все компоненты устройств имеют специальное чёрное покрытие.

Процессорный кулер NH-D9L chromax.black, имеющий двухбашенную конструкцию с установленным вентилятором в середине, характеризуется высотой в 110 мм, что позволяет ему помещаться даже в сравнительно компактные корпусы форм-фактора mini-ITX, а ширина и толщина новинки в 95 мм не мешают установке других компонентов системы.

Устройство снабжается 92-мм вентилятором Noctua NF-A9 PWM chromax.black с минимальной/максимальной скоростью вращения 400/2000 об/мин, максимальным значением воздушного потока 46.5 CFM и уровнем шума в 22.8 дБА.

Габариты процессорного кулера NH-L9x65 chromax.black составляют 65/95/95 мм (высота/ширина/толщина), что, по словам производителя, гарантирует отсутствие проблем при установке модулей оперативной памяти и PCIe-устройств, а четыре тепловые трубки повышают эффективность устройства.

Новинка получила 92-мм вентилятор Noctua NF-A9x14 HS-PWM chromax.black, характеризующийся значением минимальной/максимальной скорости вращения в 600/2500 об/мин, максимальным показателем воздушного потока в 33.9 CFM и уровнем шума в 23.6 дБА.

Источник изображений: Noctua

Обе модели обладают 6-летней гарантией от производителя, а в их комплект поставки входит система крепления SecuFirm2, предназначенная для беспроблемной установки на системы Intel и AMD, и термопаста NT-H1.

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Новинки уже появились в ассортименте крупной онлайн-площадки Amazon: рекомендованная стоимость NH-D9L chromax.black составляет $74.9/€74.9, а NH-L9x65 chromax.black — $69.9/€69.9.