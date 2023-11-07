У игры большие проблемы с оптимизацией.

Пока разработчики долгожданного градостроительного симулятора Cities: Skylines II успокаивают разъярённых геймеров, пеняющих на большие проблемы с производительностью, исследователи продолжают изучать, что же не так с игрой: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, специалист под ником Paavo опубликовал материал, в котором подробно объяснил, что конкретно влияет на уровень быстродействия в игровом приложении.

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Источник изображения: Paradox Interactive

Как оказалось, в Cities: Skylines II отсутствуют уровни детализации элементов моделей (LOD), которые позволяют снижать качество объектов при их удалении от камеры, что менее нагружает систему: согласно отчёту исследователя, разработчики не потрудились создать разные варианты для высокополигональных моделей, в результате чего на большом расстоянии у NPC имеются даже зубы, которые и вовсе не видны игроку.

Впрочем, проблемы на этом не заканчиваются: по словам специалиста, система отсечения объектов в Cities: Skylines II крайне примитивна: разработчики реализовали лишь механизм исключения из рендеринга объектов, находящихся за пределами камеры, в то время как элементы, скрытые за другими объектами, по-прежнему отрисовываются.

Похожая ситуация и с отрисовкой теней в игре: отбрасывается она или нет, её расчёт всё равно производится, независимо от того, на каком расстоянии и за каким объектом она находится.

В целом, Cities: Skylines II весьма перенасыщена геометрией, что ставит серьёзный вызов графическому адаптеру, однако исследователь считает, что разработчики легко могут справиться с возникшими проблемами в новом патче.

Пока же геймерам приходится самостоятельно бороться за повышение fps, и у специалистов ресурса Hardware Times есть готовое решение: для повышения уровня производительности в игре они советуют полностью отключить окружающую окклюзию и отражения, а также размытие в движении и глубину резкости. Кроме того, можно деактивировать и объёмное освещение. Глобальное освещение, детализацию и тени рекомендуется установить в минимальное значение, а облака и туман и вовсе отключить.

Источник изображения: Hardware Times

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По словам исследователей, это несколько ухудшит качество картинки в Cities: Skylines II, но позволит добиться ощутимого повышения производительности: согласно опубликованным результатам тестов, значение средней кадровой частоты в 4K повысилось почти втрое, а в 1080p и 1440p увеличилось в 1.9 и 2.31 раза соответственно.