Технология XeSS позволила добиться лучших показателей.

Специалисты Intel продолжают подогревать интерес компьютерного сообщества к готовящимся моделям процессоров семейства Meteor Lake: несколько недель назад «синяя команда» похвалилась возможностями встроенной графической подсистемы предстоящих новинок при воспроизведении видео, а сегодня решила показать, на что способен iGPU в играх.

Как сообщает ресурс VideoCardz, в свежем видео от Intel специалисты «синей команды» запустили Dying Light 2 на «встройке» процессора Meteor Lake, сравнив два режима работы: с задействованием технологии масштабирования XeSS (апскейлинг с 720p до 1080p) и без использования оной (1080p). При этом уровень энергопотребления процессора не превышал порог в 30 Вт.

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Источник изображения: VideoCardz, YouTube, Intel

К сожалению, точными данными, иллюстрирующими показатели средней кадровой частоты, представители Intel не поделились, сосредоточившись на преимуществах XeSS: согласно представленной информации, выигрыш в fps составил в среднем 60-70 %, в ряде моментов достигая 90 %.

Исходя из имеющихся данных, встроенная графическая подсистема представителей семейства Meteor Lake, основанная на микроархитектуре Xe-LPG, сможет похвастаться наличием 8 Xe-ядер и блоков трассировки лучей в максимальном своём исполнении, что аналогично мобильной модели Arc A370M.

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Дебют процессоров нового поколения запланирован на 14 декабря, поэтому по мере приближения сего события стоит ожидать ещё больше откровений, проливающих свет на возможности новинок.