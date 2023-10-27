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Специалисты Intel продолжают подогревать интерес компьютерного сообщества к готовящимся моделям процессоров семейства Meteor Lake: несколько недель назад «синяя команда» похвалилась возможностями встроенной графической подсистемы предстоящих новинок при воспроизведении видео, а сегодня решила показать, на что способен iGPU в играх.
Как сообщает ресурс VideoCardz, в свежем видео от Intel специалисты «синей команды» запустили Dying Light 2 на «встройке» процессора Meteor Lake, сравнив два режима работы: с задействованием технологии масштабирования XeSS (апскейлинг с 720p до 1080p) и без использования оной (1080p). При этом уровень энергопотребления процессора не превышал порог в 30 Вт.
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Источник изображения: VideoCardz, YouTube, Intel
К сожалению, точными данными, иллюстрирующими показатели средней кадровой частоты, представители Intel не поделились, сосредоточившись на преимуществах XeSS: согласно представленной информации, выигрыш в fps составил в среднем 60-70 %, в ряде моментов достигая 90 %.
Исходя из имеющихся данных, встроенная графическая подсистема представителей семейства Meteor Lake, основанная на микроархитектуре Xe-LPG, сможет похвастаться наличием 8 Xe-ядер и блоков трассировки лучей в максимальном своём исполнении, что аналогично мобильной модели Arc A370M.
Дебют процессоров нового поколения запланирован на 14 декабря, поэтому по мере приближения сего события стоит ожидать ещё больше откровений, проливающих свет на возможности новинок.