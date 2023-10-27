А также поведал об объёме видеобуфера предстоящих новинок.

На фоне появившихся несколько дней назад слухов о готовящемся обновлении линейки графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 разного рода специалисты и энтузиасты продолжают «подливать масла в огонь», публикуя всё новые данные: так, инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead обнародовал примерные цены и уровень производительности предстоящих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, игровая видеокарта GeForce RTX 4070 SUPER получит 12 Гбайт видеопамяти и будет быстрее RTX 4070 Ti в среднем на 5 %, а её ценник будет располагаться в пределах $599-649, RTX 4070 Ti SUPER с ценой в $799-899 сможет похвастаться наличием видеобуфера объёмом в 16 Гбайт и окажется производительнее RTX 4080 на 5 %, в то время как GeForce RTX 4080 SUPER с 16 Гбайт памяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 24 ГГц, будет быстрее RTX 4080 уже на 9-15 %, но при этом стоимость новинки составит $999-1199.

Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead

При этом инсайдер отмечает, что стандартные модели в лице GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti и вовсе могут «кануть в лету», уступив место своим соплеменницам с приставкой «SUPER», а ценник RTX 4070 может снизиться ниже отметки в $550.

По мнению специалиста, AMD также не будет сидеть сложа руки и даст свой ответ, коим может стать снижение ценников на существующие модели видеокарт вкупе с выпуском новых представительниц серии Radeon RX 7000.

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Ожидается, что первые модели серии SUPER появятся пред взором широкой компьютерной общественности в начале следующего года. При этом курсирующая по сети информация пока что относится к категории слухов, поэтому всецело полагаться на неё не стоит.