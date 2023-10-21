Электрический пикап вышел победителем.

Электрический пикап Tesla Cybertruck способен заинтересовать потенциальных покупателей не только своим футуристичным внешним видом, но и рядом особенностей, одной из которых является его пуленепробиваемость: как информирует общественность ресурс Notebookcheck, один из автомобилей был замечен на шоссе с несколькими десятками пулевых отверстий — видео с данным событием опубликовано Tesla Owners Silicon Valley.

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Источник изображения: X (Twitter), Tesla Owners Silicon Valley

Судя по обнародованному видеоролику, электропикап Tesla Cybertruck, испытавший столь серьёзную «встряску», без особых проблем движется по дороге — похоже, ни одна из выпущенных по нему пуль не достигла желаемого результата.

Несколько прояснил ситуацию генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk): по его словам, специалисты компании выпустили в водительскую дверь автомобиля весь боезапас барабанного магазина пистолета-пулемёта Томпсона (также называемого Томми-ганом), но электрический пикап выдержал сей натиск — ни одна пуля не проникла непосредственно в салон.

Источник изображения: X (Twitter), Elon Musk

Источник отмечает, что хотя патрон .45 ACP, используемый в пистолете-пулемёте Томпсона, имеет сравнительно невысокую пробивную способность, Tesla Cybertruck с достоинством прошёл испытание, защитив водителя и оставаясь на ходу.

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Стоит напомнить, что несколько лет назад Илон Маск сообщал о высоких защитных свойствах электрического пикапа, отмечая, что прочный корпус Cybertruck выдержит попадание из 9-мм пистолета. Похоже, что перед стартом продаж специалисты Tesla решили наглядно продемонстрировать защитные возможности своего автомобиля. Впрочем, вопросы касательно свойств ударопрочного стекла до сих пор остаются.