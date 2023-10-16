Показала себя и ASUS ROG STRIX Z790-F Gaming WIFI II.

На фоне скорого дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения производители материнских плат подготовили обновлённые модели своих продуктов: не осталась в стороне и ASUS, специалисты которой намерены явить на суд широкой компьютерной общественности несколько новых системных плат, в том числе ROG Maximus Z790 Formula и ROG Maximus Z790 APEX Encore, уже мелькавшие на фото чуть ранее, а сегодня, благодаря подсказке «сетевого детектива» momomo_us, вновь представшие пред взором публики, сообщает ресурс Wccftech.

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Топовая материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Formula может похвастаться наличием стильного чёрно-белого дизайна, а также эффективной системы охлаждения с радиаторами, покрывающими значительную её часть, и водоблоком, подключаемым к общему контуру СЖО и охлаждающим зону VRM.

Новинка снабжается парой слотов PCIe 5.0 x16, четырьмя разъёмами для установки модулей оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 192 Гбайт, 5-гигабитным Ethernet-контроллером, модулем с поддержкой Wi-Fi 7, двумя разъёмами Thunderbolt 4, одним USB 3.2 Gen 2 Type-C и рядом других портов.

Ожидается, что стоимость ROG Maximus Z790 Formula не превысит ценник своей предшественницы и будет варьироваться в пределах от 700 до 800 долларов США.

Оверклокерская системная плата ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore выполнена в тёмных тонах и наделена усиленной подсистемой питания, съёмным вентилятором для дополнительного обдува модулей оперативной памяти DDR5, что в теории может помочь при разгоне, а также дополнительным 8-контактным разъёмом.





Модель имеет в своём распоряжении два разъёма DIMM, по паре слотов PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x4, четыре разъёма для установки твердотельных накопителей форм-фактора M.2, в том числе один с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, а также четыре порта SATA III.

Кроме того, новинка получила слот DIMM.2, позволяющий установить карту расширения для подключения пары дополнительных накопителей, 2.5-гигабитный контроллер Ethernet, один порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C, девять разъёмов USB 3.2, поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7, а также ряд других возможностей. Ценник модели, по мнению специалистов источника, составит $700-800.

Ещё одной новинкой, представшей на изображениях, стала ASUS ROG STRIX Z790-F Gaming WIFI II, наделённая улучшенной подсистемой питания и СО, двумя слотами PCIe x16, четырьмя разъёмами для установки модулей оперативной памяти, а также поддержкой Wi-Fi 7. Ожидается, что стоимость продукта превысит планку в $400.

Источник изображений: Wccftech, Imgur

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Что касается дебюта новых моделей от ASUS, то новинки должны появиться в продаже уже через пару дней, когда состоится запуск настольных процессоров Intel Core 14-го поколения.