Возможно, сейчас ещё не поздно приобрести новенький комплект памяти.

Похоже повышение ценников коснётся не только игровых графических адаптеров, но и модулей оперативной памяти, о чём сигнализируют специалисты TrendForce в своём материале, проливающем свет на предполагаемые колебания цен в обозримом будущем.

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Источник изображения: Pixabay

Как отмечают исследователи, стоимость модулей оперативной памяти типа DDR5 подверглась постепенному росту уже в третьем квартале текущего года, а в четвёртом данная тенденция будет сохранена, причём она коснётся не только DDR5, но и DDR4.

К основным причинам прогнозируемого роста цен относят нежелание производителей и дальше снижать ценники своей продукции на фоне продолжающихся убытков, несмотря на достаточные запасы на складах, а также снижение объёмов производства чипов памяти компанией Samsung, которая, судя по всему, намеревается приблизиться к созданию искусственного дефицита.

Сложившаяся ситуация на потребительском рынке DRAM должна привести к последующему росту стоимости модулей оперативной памяти: ожидается, что в четвёртом квартале текущего года рост цен на DDR4 может достигнуть 5 %, а повышение стоимости DDR5 будет варьироваться в пределах от 3 до 8 %.

Источник изображения: TrendForce

От более ощутимого скачка цен, похоже, уберёг достаточно вялый спрос со стороны покупателей: несмотря на желание ряда производителей повысить стоимость своих продуктов более чем на 10 %, рынок противится такому скачку цен.

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Впрочем, переход новых платформ Intel и AMD на память типа DDR5 может спровоцировать дальнейший рост стоимости модулей оперативной памяти нового стандарта.