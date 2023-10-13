Инсайдерские данные раскрывают планы компаний на ближайшие несколько лет.

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают снабжать широкую компьютерную общественность свежими порциями данных, приоткрывающих завесу тайны над предстоящими новинками: так, инсайдер Golden Pig Upgrade Package обнародовал информацию, проливающую свет на планы Intel, AMD и Qualcomm в сегменте мобильных устройств, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Pixabay

Пожалуй, наибольшей неожиданностью является намерение Qualcomm наделить свой будущий процессор Snapdragon X (ранее известный как 8cx Gen4) способностью функционировать в паре с дискретными графическими адаптерами посредством интерфейса PCIe 4.0 x8.

Кроме того, чип, известный под кодовым именем Hamoa, получит 10-12 ядер Oryon, поддержку накопителей UFS 4.0/NVMe PCIe 4.0 x4, модулей оперативной памяти LPDDR5X-8533 общим объёмом до 64 Гбайт, а также встроенную графическую подсистему Adreno 740.

Специалисты AMD трудятся над несколькими новыми поколениями мобильных CPU: процессоры семейства Strix Halo смогут похвастаться «стандартными» ядрами на базе микроархитектуры Zen 5C и поддержкой DDR5 вкупе с LPDDR5X, в то время как представители Strix Point обзаведутся ядрами Zen 5C и Zen 5D и ограничатся памятью типа LPDDR5X.

При этом модели обоих семейств получат графику на базе RDNA 3.5, однако количество вычислительных блоков будет отличаться: процессорам Strix Point приписывают наличие до 16 CU, а Strix Halo – до 40.

Помимо этого, в обозримом будущем AMD должна явить миру мобильные процессоры Hawk Point, основанные на поколении Phoenix и несущие «на борту» ядра Zen 4 и iGPU RDNA 3, а также сохранить модели семейства Rembrandt-R с ядрами Zen 3+ и графикой RDNA 2.

Наконец, ассортимент Intel за следующие два года расширится моделями мобильных CPU сразу четырёх семейств, которые найдут своё призвание как в производительных ноутбуках, так и в устройствах, отличающихся низким энергопотреблением: в 2024 году «на сцену» выйдут представители Raptor Lake Refresh и Meteor Lake, а в 2025 — Arrow Lake и Lunar Lake вкупе с более доступными моделями Raptor Lake Refresh.

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Источник изображений: VideoCardz, bilibili, Golden Pig Upgrade Package (金猪升级包)