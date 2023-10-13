Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Процессор Qualcomm подружится с дискретными GPU, а Intel и AMD готовят новые мобильные CPU — инсайд
Инсайдерские данные раскрывают планы компаний на ближайшие несколько лет.

реклама

Разного рода специалисты и энтузиасты продолжают снабжать широкую компьютерную общественность свежими порциями данных, приоткрывающих завесу тайны над предстоящими новинками: так, инсайдер Golden Pig Upgrade Package обнародовал информацию, проливающую свет на планы Intel, AMD и Qualcomm в сегменте мобильных устройств, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Пожалуй, наибольшей неожиданностью является намерение Qualcomm наделить свой будущий процессор Snapdragon X (ранее известный как 8cx Gen4) способностью функционировать в паре с дискретными графическими адаптерами посредством интерфейса PCIe 4.0 x8.

Кроме того, чип, известный под кодовым именем Hamoa, получит 10-12 ядер Oryon, поддержку накопителей UFS 4.0/NVMe PCIe 4.0 x4, модулей оперативной памяти LPDDR5X-8533 общим объёмом до 64 Гбайт, а также встроенную графическую подсистему Adreno 740.

Специалисты AMD трудятся над несколькими новыми поколениями мобильных CPU: процессоры семейства Strix Halo смогут похвастаться «стандартными» ядрами на базе микроархитектуры Zen 5C и поддержкой DDR5 вкупе с LPDDR5X, в то время как представители Strix Point обзаведутся ядрами Zen 5C и Zen 5D и ограничатся памятью типа LPDDR5X.

При этом модели обоих семейств получат графику на базе RDNA 3.5, однако количество вычислительных блоков будет отличаться: процессорам Strix Point приписывают наличие до 16 CU, а Strix Halo – до 40.

Помимо этого, в обозримом будущем AMD должна явить миру мобильные процессоры Hawk Point, основанные на поколении Phoenix и несущие «на борту» ядра Zen 4 и iGPU RDNA 3, а также сохранить модели семейства Rembrandt-R с ядрами Zen 3+ и графикой RDNA 2.

Наконец, ассортимент Intel за следующие два года расширится моделями мобильных CPU сразу четырёх семейств, которые найдут своё призвание как в производительных ноутбуках, так и в устройствах, отличающихся низким энергопотреблением: в 2024 году «на сцену» выйдут представители Raptor Lake Refresh и Meteor Lake, а в 2025 — Arrow Lake и Lunar Lake вкупе с более доступными моделями Raptor Lake Refresh.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Источник изображений: VideoCardz, bilibili, Golden Pig Upgrade Package (金猪升级包)

#amd #intel #qualcomm
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Radeon RX 6750 GRE с 12 ГБ памяти выходит 18 октября
Intel может выпустить ещё пять новых видеокарт линейки Arc
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На камеру украинского дрона попали кадры прорыва тяжелой бронетехники ВС РФ под Авдеевкой
4
Ракету с ядерным двигателем "Буревестник" иностранная пресса назвала ракетой Судного Дня
72
Что не так с противодроновым экранами ВСУ, и почему «Ланцеты» пробивают кустарную сетку на танках
2
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
12
Бойцы РФ в СВО получат уникальный дрон-камикадзе «Тубус» для контрбатарейной борьбы
1
Variety: Илон Маск спас карьеру Эмбер Хёрд, защитил от Джейсена Момоа и угрожал сжечь Warner Bros
+
НАСА обнаружило воду в образцах астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет
+
В Сети появились кадры сгоревшего дотла переданного ВСУ британского танка Challenger 2
4
Автор 19FortyFive Хамблинг: РФ «Ланцетами» уничтожает дорогостоящую технику ВСУ
2
Предварительная квартальная отчётность Samsung заставила аналитиков думать, что худшее на рынке памяти уже позади
+
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
1
Почему сегодня выгодно купить GeForce GTX 1070 на барахолке – когда новая видеокарта не лучший выбор
19
Магаданский губернатор Носов: Колыма не примет предателей и релокантов
+
В Минпромторге пообещали наладить массовый выпуск чипов в РФ по отечественному 14-нм техпроцессу
11
В МТС сообщили о блокировке телефонных номеров спамеров за несколько минут
+
Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине
2
Бенедиктов: модернизированные самолеты Ан-124-100 могут получить двигатели ПД-35
2
Украинские Leopard 2A4 не получат современные снаряды и не способны пробивать российские танки
2
Минцифры предлагает обновить отделения «Почты России» на деньги маркетплейсов
1
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
2

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
123
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
6
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
46
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
США намерены до конца 2023 года развернуть гиперзвуковое оружие для противодействия России и КНР
5

Сейчас обсуждают

edka dash
04:35
Забыли 0к приписать
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
Kutuz
04:34
Пацифистов из себя строят)) Надеюсь что Иран будет следующим в списке на тотальную и безоговорочную демилитаризацию. Если драка неизбежна, то надо бить первым, как наш дедушка плешивый говорил!
Глава МИД Ирана не исключил возможности открытия «новых фронтов» в конфликте Израиля и ХАМАС
Вова Соколов
04:02
Понторез голимый, а на 13900к уже не хватило видимо!
Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
Владимир Лавровский
03:47
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
Владимир Лавровский
03:41
Читаете внимательно!!! Там написано 11.000 МЕТРОВ. А для особо одарённых в кавычках (11 км)!!!
Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
Дмитрий
03:38
Всё посыпалось)
Иранские танки направляются к границе с Ираком
Дмитрий
03:32
Там уже все понятно денежки уже на себя потратили давно. их уже нету
Главы Минфинов стран G7 заявили, что российские активы останутся замороженными до выплаты Россией «нанесённого Украине ущерба»
Джон Коннор
03:28
Кому должен, тому Китай прощает
Жозеп Боррель: Китай должен убедить Украину в том, что он не на стороне России
mahaleksmos
03:14
САнкции РУсские..ой.. ошибка. ВСЕ МОЛОДЦЫ ДЕМОКРАТИЯ !!!
В ООН осудили ракетные атаки Израиля по сектору Газа
Данил Бегадев
03:07
Пока что только ВСУ ваших фашистов перемалывают
Отечественные телеграмм-каналы: российская армия ведет наступление на Купянском направлении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем