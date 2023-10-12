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Intel может готовиться к скорому запуску игровых видеокарт Arc Alchemist Refresh
На это намекает появление новых идентификаторов в драйверах.

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Несколько дней назад Intel наконец-то дала «зелёный свет» анонсированной ещё год назад игровой видеокарте Arc A580, в результате чего общее количество геймерских десктопных моделей видеоадаптеров «синей команды» достигло пяти вариаций, однако в скором времени компания может порадовать почитателей своей продукции ещё больше, представив обновлённую линейку Arc Alchemist Refresh.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на Phoronix, в свежей версии драйверов для Linux специалистами было найдены несколько новых идентификаторов графических устройств, причём их количество тоже равно пяти, что, по мнению источника, может намекать на скорый запуск обновлённой линейки игровых видеокарт Intel.

Стоит отметить, что прошлые слухи сулили появление представителей Arc Alchemist Refresh во второй половине текущего года, однако Intel пока что хранит загадочное молчание, как это уже было в случае с Arc A580.

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При этом, согласно ряду «утечек», геймерские видеоадаптеры Intel Arc Battlemage должны предстать пред взором широкой компьютерной общественности лишь во второй половине 2024 года, поэтому дебют Arc Alchemist Refresh в конце текущего или начале следующего года вполне возможен.

#intel #arc #alchemist refresh
Источник: wccftech.com
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