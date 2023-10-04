Типичная «рабочая лошадка» с возможностью кодирования AV1.

Похоже, видеокарта Intel Arc A310, в первую очередь ориентированная на рынок готовых ПК, наконец-то добралась и до розницы: как информирует общественность ресурс VideoCardz, новая модель производства Sparkle появилась в ассортименте заморской онлайн-площадки Newegg.

Видеоадаптер Sparkle Arc A310 ELF выпускается в форм-факторе Mini-ITX и снабжён лишь одним вентилятором, чего вполне хватит для видеокарты с уровнем TDP в 75 Вт. Стоит отметить, что чуть ранее в планах производителя значилась модель Arc A310 с двумя вентиляторами, с которой, похоже, пока повременили.

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Кроме того, новинка получила в своё распоряжение 6 Xe-ядер, 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 64-битной шине, а также один порт HDMI 2.0b и три разъёма DisplayPort 2.0. При этом ценник модели на Newegg составляет $110, что может показаться несколько завышенным значением для «рабочей лошадки», однако видеокарта поддерживает кодирование видео с задействованием кодека AV1, что может заинтересовать ряд энтузиастов.

Источник изображений: Newegg

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Геймерам же данная модель вряд ли подойдёт, учитывая её весьма «скудное» оснащение — доплатив $30-40 можно найти куда более производительные варианты.