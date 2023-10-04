Неприятный сюрприз для доверчивого пользователя.

Как известно, покупка товаров у непроверенного продавца подчас таит в себе немало опасностей, однако заманчивая стоимость весьма привлекает доверчивых пользователей, но зачастую итогом таких приобретений становится лишь разочарование клиента в некачественном товаре, как это и произошло с одним из незадачливых покупателей, который не побоялся признать свою ошибку, опубликовав печальную историю в сети, сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на сайт MyDrivers.

реклама

Так, некоторое время назад пользователь сумел весьма выгодно (как ему тогда казалось) приобрести внешний твердотельный накопитель, однако в процессе тестов скоростные показатели продукта не соответствовали заявленным, поэтому было принято решение разобрать устройство и подробно его изучить: к великому удивлению исследователя, внутри корпуса обнаружилась небольших размеров печатная плата зелёного цвета, на которой расположилась парочка карт памяти microSD и весьма старый контроллер.

«Вишенкой на торте» стал способ подключения устройства: несмотря на наличие современного USB Type-C, передача данных осуществлялась посредством стандарта USB 2.0, что ещё больше ограничивало возможности накопителя.

Источник изображений: Tom's Hardware, MyDrivers

Стоит отметить, что подобные случаи встречаются весьма часто: недобросовестные продавцы то и дело норовят подсунуть доверчивым покупателям поддельный товар, который на деле не соответствует заявленным характеристикам, имеет неверную маркировку и некачественные комплектующие.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Чтобы весьма сократить шансы получить такой «сюрприз», следует приобретать товар только у проверенных продавцов, при этом не теряя голову от заманчивых ценников — если стоимость товара ниже рыночной, необходимо оценить возможные риски при его покупке.