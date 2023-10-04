Данные о стоимости новинок пока что держатся в секрете.

Известный производитель модулей оперативной памяти TeamGroup явил миру свои новые продукты, которые могут найти своё призвание как в геймерских, так и оверклокерских системах.

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Согласно официальному пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, модули оперативной памяти T-Force Xtreem DDR5 отличаются стильным дизайном и высоким уровнем производительности, что достигается благодаря оригинальной технологии тестирования чипов.

Для охлаждения модулей памяти предусмотрены двухсекционные алюминиевые радиаторы толщиной в 2 мм с анодированным покрытием, способным противостоять коррозии и кислотам, а также специальные силиконовые уплотнители, позволяющие более эффективно отводить тепло от чипов памяти.

Новинки будут представлены в виде комплектов из двух модулей оперативной памяти, отличающихся объёмом, скоростными характеристиками и таймингами: 2x16 Гбайт с эффективной частотой 7600 и 8000 МГц с таймингами CL36 и CL38 соответственно, а также 2x24 Гбайт с частотами 7600 (CL36), 8000 (CL38) и 8200 (CL38) МГц.

Рабочее напряжение для большинства представленных продуктов составляет 1.4 В, за исключением комплекта 2x16 Гбайт (8000 МГц), который согласен функционировать при значении в 1.45 В.

Источник изображений: VideoCardz, TeamGroup

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Появления модулей оперативной памяти TeamGroup T-Force Xtreem DDR5 на полках магазинов следует ожидать уже через несколько недель — дебют новинок намечен на конец октября. О ценниках своих новых продуктов производитель пока что не обмолвился.