Всё тайное когда-нибудь становится явным.

Хотя представители Intel пока что не слишком распространяются о характеристиках предстоящих настольных процессоров Core 14-го поколения, информация по крупицам всё же проникает во «всемирную паутину»: как информирует общественность ресурс VideoCardz, в сеть «утекли» официальные маркетинговые материалы японского подразделения «синей команды», подтверждающие спецификации моделей Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем.

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Хотя на опубликованных слайдах не указаны точные названия моделей, используя дедуктивный метод можно сделать следующие выводы: флагманские настольные процессоры Intel Core i9-14900K и Core i9-14900KF получат 24 ядра (8P+16E), способных работать на максимальной частоте до 6 ГГц, предтоповые Core i7-14700K и Core i7-14700KF обзаведутся 20 ядрами (8P+12E), функционирующими на частоте до 5.6 ГГц турборежиме, а Core i5-14600K и Core i5-14600KF смогут похвастаться наличием 14 ядер (6P+8E), характеризующихся частотой до 5.3 ГГц в режиме boost.

Источник изображений: VideoCardz, Intel Japan

Таким образом, как и гласили прошлые «утечки», максимальная частота всех представленных моделей увеличится на 200 МГц по сравнению со значениями соответствующих представителей прошлого поколения, а Core i7-14700K/KF обзаведётся ещё и дополнительными E-ядрами в количестве 4 штук.

Источник изображения: VideoCardz

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Хотя официальный дебют первых моделей десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения должен состояться лишь 17 октября, некоторые ритейлеры уже добавили предстоящие новинки в свои прайс-листы.