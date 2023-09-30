Точные причины инцидента не называются.

Похоже, известный автопроизводитель Volkswagen смог справиться с проблемами в своей IT-инфраструктуре и возобновил производство, о чём информирует общественность ресурс Reuters.

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Источник изображения: Volkswagen AG

Как стало известно чуть ранее, компания Volkswagen объявила в среду о том, что в связи с обнаружением неопределённого на тот момент сбоя работы звеньев общей сети ряд производственных мощностей в нескольких немецких городах был остановлен. Источник нарушения работоспособности уже совсем скоро был выявлен в штаб-квартире компании в Вольфсбурге, однако момент был уже упущен.

Естественно, это серьёзно ударило по немецким сборочным линиям, выпускающим новые машины, о чём сообщают в компании: жертвами стали заводы в таких городах, как Дрезден, Вольфсбург, Эмден, Цвикау, Оснабрюк и Ганновер, а вместе с ними и производства комплектующих, расположенные в Брауншвейге, Зальцгиттере, Хемнице и Касселе. Кроме того, неполадка затронула бренды Porsche AG и Audi, входящие в группу Volkswagen.

Впрочем, уже спустя несколько часов проблему удалось решить, однако с некоторыми компонентами системы пришлось повозиться подольше. Компания утверждает, что основная сеть уже работает в штатном режиме, поэтому проблем с производством быть не должно.

Что касается источника возникновения неполадок, то, согласно заявлению представителей Volkswagen, сбой, вероятнее всего, не был спровоцирован извне, что, впрочем, не помешало министру транспорта Германии Фолькеру Виссингу (Volker Wissing) заявить о необходимости усиления мер безопасности предприятий.

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Стоит отметить, что не так давно подобный инцидент произошёл с ещё одним крупным производителем в лице Toyota, вынудив компанию на время остановить свои производственные линии.