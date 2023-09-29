Новинка дешевле флагманской модели на 50 %.

Дебютировавшая пару месяцев назад профессиональная видеокарта NVIDIA RTX 5000 Ada наконец-то добралась до прилавков магазинов, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

Стоит напомнить, что новинка основана на графическом процессоре AD102, работающем на частоте 2.5 ГГц в boost-режиме, и наделена 12800 ядрами CUDA, что на 5376 ядер меньше по сравнению с топовой моделью RTX 6000 Ada.

Источник изображения: VideoCardz

Подсистема памяти также несколько уступает флагману линейки: RTX 5000 Ada имеет в своём распоряжении 32 Гбайт памяти типа GDDR6 с поддержкой EEC, характеризующейся эффективной частотой в 18 ГГц, что при шине в 256 бит даёт пропускную способность в 578 Гбайт/c. При этом производительность вычислений с одинарной точностью достигает значения в 65 Тфлопс (против 91 Тфлопс у RTX 6000 Ada).

Источник изображения: VideoCardz. JD

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Стоимость NVIDIA RTX 5000 Ada на китайской онлайн-площадке JD составляет 35999 юаней с учётом НДС (около 5000 долларов США), что на 50 % ниже по сравнению с ценником RTX 6000 Ada в этом же магазине.