Новинка появится в продаже уже в октябре.

Компания Maxsun продолжает радовать почитателей своей продукции, расширяя ассортимент всё новыми моделями, предназначенными как для рядовых пользователей, так и для оверклокеров: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, китайский производитель явил миру свою новую материнскую плату, имеющую достаточно «богатое» оснащение.

Системная плата MaxSun ICraft Z790 White основана на чипсете Z790 и совместима как с процессорами Intel Core 12-го и 13-го поколений, так и с представителями семейства Raptor Lake-S Refresh. Новинка получила белую печатную плату c серебристыми нотками, достаточно «увесистый» радиатор с 6-мм никелированными тепловыми трубками, отводящий тепло от зоны VRM, металлическую заднюю панель для повышения прочности конструкции, а также RGB-подсветку.

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Подсистема питания материнской платы представляет собой 12+3+2-фазную схему с использованием силовых каскадов MP86945A на 60A и ШИМ-контроллера MP2965, благодаря чему новинка поддерживает процессоры с уровнем энергопотребления до 400 Вт, которые запитываются посредством пары 8-контактных разъёмов EPS.

Новинка снабжена усиленным слотом PCIe 5.0 x16 для установки графического адаптера, разъёмом PCIe x16, работающим в режиме x4, парой PCIe x1 и одним PCIe x4, четырьмя слотами PCIe 4.0 x4 для установки твердотельных накопителей в форм-факторе M.2, один из которых совместим с SATA-устройствами, четырьмя разъёмами DIMM, предназначенными для модулей оперативной памяти с поддержкой до DDR5-7600, а также аналогичным количеством портов SATA III.

Источник изображений: Tom's Hardware, Maxsun

Кроме того, системная плата может похвастаться 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером Realtek RTL8125B и беспроводным модулем от Intel для обеспечения беспроводного соединения Wi-Fi 6, а также аудиокодеком Realtek ALC897, расположенным в выделенной зоне для предотвращения помех.

На задней панели новинки, помимо всего прочего, можно обнаружить один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C и по четыре USB 3.2 и 2.0, а также разъёмы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4. Помимо этого, на плате есть по одному разъёму для USB 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1 и пары USB 2.0.

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Дебют материнской платы MaxSun ICraft Z790 White намечен на октябрь, а стоимость новинки составит 300 долларов США.