Серийное производство новинки уже стартовало.

Ассортимент твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 продолжает расширяться, поэтому немудрено, что к уже зарекомендовавшим себя в сфере выпуска комплектующих для SSD-дисков производителей решил присоединиться ещё один «игрок» в лице китайской компании Yingren Technology, за пределами Китая более известной под именем InnoGrit: как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на материал EE Times China, азиатский производитель представил на суд широкой компьютерной общественности SSD-контроллер собственной разработки, отличающийся весьма впечатляющими скоростными характеристиками.

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Источник изображения: Tom's Hardware, Yingren Technology

Исходя из представленных данных, четырёхканальный SSD-контроллер YR S900 корпоративного уровня основан на архитектуре RISC-V, снабжается процессором EEC третьего поколения, характеризующимся рядом оптимизаций для кодирования/декодирования 4K LDPC, и может похвастаться поддержкой интерфейса PCIe версии 5.0 и протокола NVMe 2.0, а также имеет совместимость с чипами памяти NAND всех известных производителей.

Кроме того, контроллер отличается повышенным уровнем производительности при использовании чипов NAND TLC и QLC, стабильностью, долгим сроком службы, а также обеспечивает низкие задержки. В списке дополнительных функций YR S900 значится аппаратная виртуализация SR-IOV, FDP (Flexible Data Placement, гибкое размещение данных), CMB (Controller Memory Buffer, буфер памяти контроллера) и ряд алгоритмов шифрования.

Что касается скоростных показателей SSD-контроллера YR S900, то они весьма впечатляют: так, заявленная скорость последовательного чтения/записи достигает значений в 14/12 Гбайт/c, что сравнимо с возможностями популярного контроллера Phison PS5026-E26, а производительность в задачах случайного чтения/записи и того выше — 3500K/2500K IOPS.

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К сожалению, хотя производитель подтвердил, что серийное производство YR S900 уже стартовало, информации о том, в каких потребительских продуктах его можно будет лицезреть, пока что не имеется.