APU может получить ядра Zen 4 и графику RDNA 3.5.

Предвосхищая надвигающийся запуск процессоров AMD следующего поколения, компания Minisforum обнародовала технические характеристики своего нового планшета, оснащённого предстоящей новинкой, информирует общественность ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: ExtremeTech, AMD

Согласно представленной информации, Windows-планшет Minisforum V3, который также может выступать в роли ноутбука, представляя собой устройство «2 в 1», снабжается неназванным мобильным APU Ryzen 8000, принадлежащим к семейству Hawk Point и характеризующимся уровнем TDP в пределах от 22 до 28 Вт, памятью типа LPDDR5-6400, 14-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 165 Гц, четырьмя динамиками, парой камер высокого разрешения, беспроводными интерфейсами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также батареей ёмкостью 50 Вт·ч.

Кроме того, новинка оснащена двумя портами USB 4, стилусом с 4096 уровнями нажатий, а также может узнать владельца по отпечатку пальца или с использованием системы распознавания лиц благодаря задействованию Windows Hello.

Источник изображений: Tom's Hardware, Minisforum

Ожидается, что мобильные APU Ryzen 8000, принадлежащие к семейству Hawk Point, будут выпускаться по 4-нм технологическому процессу при сохранении монолитной структуры и смогут похвастаться наличием до 8 ядер на базе микроархитектуры Zen 4, то есть являться прямыми продолжателями Phoenix с минимумом улучшений, за исключением встроенной графической подсистемы, которая, как предполагается, будет основываться на микроархитектуре RDNA 3.5.

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К сожалению, о дате дебюта своего нового устройства производитель не сообщает, однако, судя по всему, сие событие может произойти в тот же период, что и запуск серии Ryzen 8000, который должен состояться в начале следующего года.