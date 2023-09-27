Ряд пользователей может разочароваться.

Недавняя новость от вице-президента Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) касательно появления представителей семейства Meteor Lake в настольных ПК стала весьма неожиданной для компьютерного сообщества, однако последовавшее разъяснение от одного из специалистов, похоже, может заставить некоторых пользователей вновь расстроиться.

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Источник изображения: AnandTech

Как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на сообщение, опубликованное редактором сайта Hardwareluxx Андреасом Шиллингом (Andreas Schilling), процессоры Intel Meteor Lake хоть и появятся в сегменте ПК, но не для сокета LGA 1851: новые модели CPU будут представлены лишь в составе готовых моноблоков и мини-ПК, что подразумевает исполнение BGA.

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Таким образом, процессоры семейства Raptor Lake-S Refresh, похоже, станут единственными новинками в десктопном сегменте DIY во второй половине текущего года, при этом сохраняя совместимость с LGA 1700, в то время как первые модели с сокетом LGA 1851 в лице представителей Arrow Lake-S появятся не ранее второй половины 2024 года.