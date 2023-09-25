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Компания LG Display сообщила о старте производства 17-дюймовой складной панели, предназначенной для ноутбуков, информирует общественность ресурс TechPowerUp.
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Источник изображения: TechPowerUp
Исходя из официального пресс-релиза, 17-дюймовый складной OLED-дисплей производства LG Display выпускается с использованием наработок в автомобильной отрасли: так, в основу новинки легла технология Tandem OLED, подразумевающая наличие двухслойной структуры — дополнительный излучающий слой обеспечивает более яркие цвета, эффективно распределяет энергию между компонентами и увеличивает срок службы, что отлично подойдёт для часто используемых устройств.
OLED-панель типоразмера 17 дюймов характеризуется разрешением QHD+ (2560x1920) и в полностью развёрнутом состоянии имеет соотношение сторон 4:3, в то время как в сложенном трансформируется в 12.3-дюймовое устройство с соотношением сторон 3:2 при радиусе кривизны до 3R, что позволяет частям дисплея плотно прилегать друг к другу.
Кроме того, панель снабжается сенсорным датчиком, позволяющим управлять устройством как с задействованием пера, так и пальцев.
Представитель LG Display отмечает, что компания продолжает наступать на позиции своих конкурентов на рынке OLED-дисплеев, разрабатывая всё новые продукты и расширяя портфель заказов.