Стоимость новинки оказалась чуть выше по сравнению со стандартной моделью.

Сегодня MSI представила свой первый продукт, относящийся к специальной ограниченной серии Limited Edition, которая будет включать в себя и другие комплектующие (пока скрытые от глаз широкой компьютерной общественности): как сообщает ресурс VideoCardz, компания явила миру игровую видеокарту GeForce RTX 4060 GAMING X NV EDITION, выпускаемую ограниченным тиражом и доступную только в некоторых странах.

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Источник изображения Twitter (X), MSI Gaming

В техническом плане новинка ничем не отличается от своих «стандартных соплеменниц»: видеокарта основана на графическом процессоре AD107, оснащённом 3072 ядрами CUDA и функционирующем на частоте до 2610 МГц, и снабжена 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, а её уровень TDP составляет 115 Вт, что предполагает наличие лишь одного 8-контактного коннектора дополнительного питания.

Что касается внешнего вида GeForce RTX 4060 GAMING X NV EDITION, то видеоадаптер отличается стильным кожухом с преобладанием зелёных цветов, присущих NVIDIA, а также поставляется в специальной эко-упаковке. Система же охлаждения новинки не отличается оригинальностью и досталась ей «по наследству» от модели RTX 4060 GAMING X, что подразумевает наличие двух вентиляторов.

Источник изображений: VideoCardz, MSI

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Новинка доступна для покупки лишь в ряде европейских стран (Нидерландах, Франции, Италии, Украине, Швеции), а её тираж ограничен 6000 экземпляров. Стоимость видеокарты составляет 410 евро, что на 10 евро выше по сравнению со стандартной моделью, снабжённой чёрным кожухом.