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Компания BIOSTAR продолжает расширять ассортимент своей продукции, представив на суд широкой компьютерной общественности парочку новых моделей материнских плат, сообщает ресурс TechPowerUp.
Согласно представленной информации, системные платы H610MS и H610MHD D5 основаны на чипсете Intel H610 и совместимы с настольными процессорами Core 12-го и 13-го поколений.
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Новинки имеют 8-фазную подсистему питания, по одному слоту PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x1, четыре коннектора SATA III и один разъём PCIe 3.0, предназначенный для установки твердотельных накопителей в форм-факторе M.2.
Как можно догадаться из названия, материнская плата H610MHD D5 поддерживает модули оперативной памяти типа DDR5 общим объёмом до 96 Гбайт, в то время как H610MS совместима с «планками» ОЗУ DDR4 с суммарным объёмом до 64 Гбайт – при этом обе модели имеют два разъёма DIMM.
BIOSTAR H610MS
Кроме того, новинки снабжены 7.1-канальным аудиокодеком Realtek ALC897, гигабитным Ethernet-контроллером, а также светодиодным индикатором, который должен помогать оценивать состояние системной платы и упрощать устранение неполадок.
BIOSTAR H610MHD D5
Источник изображений: TechPowerUp, BIOSTAR
На задней панели H610MS, помимо всего прочего, можно обнаружить по одному порту HDMI, DisplayPort и USB 3.2 (Gen1), а H610MHD D5 может похвастаться наличием пары разъёмов USB 3.2 (Gen1), а также одним HDMI и DVI.
К сожалению, информации о стоимости новых материнских плат от BIOSTAR пока не имеется, однако, исходя из технических характеристик, новинки станут типичными бюджетными «рабочими лошадками».