Типичные «рабочие лошадки» для нетребовательных пользователей.

Компания BIOSTAR продолжает расширять ассортимент своей продукции, представив на суд широкой компьютерной общественности парочку новых моделей материнских плат, сообщает ресурс TechPowerUp.

Согласно представленной информации, системные платы H610MS и H610MHD D5 основаны на чипсете Intel H610 и совместимы с настольными процессорами Core 12-го и 13-го поколений.

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Новинки имеют 8-фазную подсистему питания, по одному слоту PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x1, четыре коннектора SATA III и один разъём PCIe 3.0, предназначенный для установки твердотельных накопителей в форм-факторе M.2.

Как можно догадаться из названия, материнская плата H610MHD D5 поддерживает модули оперативной памяти типа DDR5 общим объёмом до 96 Гбайт, в то время как H610MS совместима с «планками» ОЗУ DDR4 с суммарным объёмом до 64 Гбайт – при этом обе модели имеют два разъёма DIMM.

BIOSTAR H610MS

Кроме того, новинки снабжены 7.1-канальным аудиокодеком Realtek ALC897, гигабитным Ethernet-контроллером, а также светодиодным индикатором, который должен помогать оценивать состояние системной платы и упрощать устранение неполадок.

BIOSTAR H610MHD D5

Источник изображений: TechPowerUp, BIOSTAR

На задней панели H610MS, помимо всего прочего, можно обнаружить по одному порту HDMI, DisplayPort и USB 3.2 (Gen1), а H610MHD D5 может похвастаться наличием пары разъёмов USB 3.2 (Gen1), а также одним HDMI и DVI.

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К сожалению, информации о стоимости новых материнских плат от BIOSTAR пока не имеется, однако, исходя из технических характеристик, новинки станут типичными бюджетными «рабочими лошадками».