Похоже, компания намерена запитывать свои ЦОД от собственных установок.

Современные центры обработки данных и суперкомпьютеры требуют огромного количества электроэнергии, что подчас становится проблемой при расширении инфраструктуры технологических компаний: не каждая электростанция способна утолить растущие «аппетиты» дата-центров, поэтому некоторые «игроки» на рынке высоких технологий разрабатывают собственные решения для удовлетворения потребностей в энергии.

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Источник изображения: ExtremeTech, NuScale Power

Как информирует общественность ресурс TechPowerUp, в списке вакансий Microsoft была найдена запись, сигнализирующая о том, что компания находится в поисках специалиста в области атомной энергетики, знакомого с малыми модульными реакторами и микрореакторами, от которого требуется руководить программой по разработке и внедрению энергетической стратегии технологического гиганта.

Глава отдела Microsoft по разработке ядерных технологий Тодд Ноу (Todd Noe) решил ещё больше заинтересовать соискателей на данную должность, отметив, что специалист будет выполнять не простую работу — его дело будет неким вызовом, способным привнести нечто новое в технологию производства и потребления энергии.

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Источник отмечает, что малые модульные реакторы, как и следует из названия, выгодно отличаются от традиционных ядерных установок своими сравнительно скромными размерами и модульностью, что позволяет размещать их в непосредственной близости с центрами обработки данных — судя по всему, Microsoft планирует запитывать свои дата-центры от собственных ядерных реакторов, что может весьма расширить возможности компании.