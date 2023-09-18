Судя по всему, Activision активно готовится к выходу новой консоли.

Готовящаяся портативная консоль Nintendo Switch 2 не перестаёт будоражить умы компьютерного сообщества, а разного рода информаторы продолжают «подливают масла в огонь»: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на издание The Verge, благодаря обнародованным электронным письмам Activision, стало известно о возможностях будущей новинки.

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Источник изображения: VideoCardz, Engadget, Nintendo

Исходя из опубликованных данных, сотрудники Activision активно сотрудничают с Nintendo, готовясь к предстоящему выходу консоли нового поколения, поэтому немудрено, что им было известно о примерном уровне производительности предстоящей новинки: так, согласно опубликованным электронным письмам, в разрезе быстродействия Nintendo Switch 2 весьма схожа с PlayStation 4 и Xbox One.

Согласно предыдущим «утечкам», портативная консоль Nintendo Switch 2 получит SoC, разработанный специалистами NVIDIA и несущий «на борту» 8 процессорных ядер ARM Cortex-A78 и 1280 CUDA-ядер на базе микроархитектуры Ampere, что намекает на внедрение поддержки технологии DLSS.

К сожалению, пока что доподлинно не известно, когда именно консоль нового поколения выйдет «на сцену», однако в обозримом будущем Nintendo должна исправить эту «оплошность».