Кроме того, новинка сможет похвастаться более скоростной подсистемой памяти.

Хотя до официального дебюта игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 50 ещё весьма далеко, разного рода энтузиасты уже вовсю публикуют информацию, приоткрывающую завесу тайны над характеристиками будущих новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, участник форума Chiphell под ником panzerlied поведал широкой компьютерной общественности о некоторых возможностях топовой модели следующего поколения.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

По информации инсайдера, игровая видеокарта GeForce RTX 5090 получит графический процессор, который сможет похвастаться на 50 % большим количеством ядер и повышенной на 15 % частотой по сравнению с GeForce RTX 4090, а также прибавку к объёму L2-кэша на 78 %. Кроме того, новинке приписывается увеличенное на 52 % значение пропускной способности памяти и повышение производительности в 1.7 раза на фоне предшественницы.

Источник изображения: VideoCardz, Chiphell, panzerlied

Собрав всю инсайдерскую информацию воедино, можно предположить, что топовый видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 5090 будет основан на чипе GB202 с ~24000 CUDA-ядер «на борту», функционирующем на частоте ~2.9 ГГц в boost-режиме, а также получит 24 или 32 Гбайт видеопамяти типа GDDR7 с эффективной частотой 24/28/32 ГГц при шине в 384/448/512 бит, а также 128 Мбайт кэш-памяти второго уровня.

Источник изображения: VideoCardz

Впрочем, учитывая тот факт, что появление «на сцене» первых представительниц серии GeForce RTX 50 ожидается не ранее 2025 года, подобного рода инсайды могут не соответствовать действительности.