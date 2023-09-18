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Хотя до официального дебюта игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 50 ещё весьма далеко, разного рода энтузиасты уже вовсю публикуют информацию, приоткрывающую завесу тайны над характеристиками будущих новинок: как сообщает ресурс VideoCardz, участник форума Chiphell под ником panzerlied поведал широкой компьютерной общественности о некоторых возможностях топовой модели следующего поколения.
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Источник изображения: VideoCardz
По информации инсайдера, игровая видеокарта GeForce RTX 5090 получит графический процессор, который сможет похвастаться на 50 % большим количеством ядер и повышенной на 15 % частотой по сравнению с GeForce RTX 4090, а также прибавку к объёму L2-кэша на 78 %. Кроме того, новинке приписывается увеличенное на 52 % значение пропускной способности памяти и повышение производительности в 1.7 раза на фоне предшественницы.
Источник изображения: VideoCardz, Chiphell, panzerlied
Собрав всю инсайдерскую информацию воедино, можно предположить, что топовый видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 5090 будет основан на чипе GB202 с ~24000 CUDA-ядер «на борту», функционирующем на частоте ~2.9 ГГц в boost-режиме, а также получит 24 или 32 Гбайт видеопамяти типа GDDR7 с эффективной частотой 24/28/32 ГГц при шине в 384/448/512 бит, а также 128 Мбайт кэш-памяти второго уровня.
Источник изображения: VideoCardz
Впрочем, учитывая тот факт, что появление «на сцене» первых представительниц серии GeForce RTX 50 ожидается не ранее 2025 года, подобного рода инсайды могут не соответствовать действительности.