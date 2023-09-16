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NVIDIA отгрузила 900 тонн ускорителей H100 во втором квартале 2023 года — расчёты специалистов
Всего же за год компания может поставить более 3600 тонн H100.

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Как известно, ускорители NVIDIA пользуются большой популярностью среди компаний, разрабатывающих продукты с задействованием возможностей искусственного интеллекта, однако сухие цифры, иллюстрирующие прибыль «зелёной команды», рядовому пользователю мало о чём говорят, поэтому исследователи, которые перевели объёмы поставок компании во вполне понятные тонны, оказались как нельзя кстати.

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Источник изображения: Pixabay

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, специалисты Omdia, держа в уме тот факт, что во втором квартале текущего года NVIDIA отгрузила 300 тысяч своих ускорителей H100 весом чуть более 3 килограмм каждый, путём нехитрых подсчётов пришли к выводу, что за указанный период «зелёная команда» поставила более 900 тонн H100, что является весомым достижением: для сравнения похожей массой обладают почти пять Boeing 747-400 или более 181800 PlayStation 5.

Источник изображения: Tom's Hardware, Omdia

Кроме того, специалисты считают, что в третьем и четвёртом кварталах тенденция сохранится, поэтому за 2023 год NVIDIA может продать более 3600 тонн ускорителей H100, не считая продуктов прошлых поколений, которые всё ещё пользуются спросом среди ряда клиентов.

Учитывая рост популярности ИИ во всём мире, в следующем году NVIDIA может удивить компьютерную общественность ещё более впечатляющими цифрами.

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#nvidia #h100
Источник: tomshardware.com
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