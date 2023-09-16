Первый шаг к полноценной разработке драйверов для будущих новинок сделан.

Специалисты Intel, ответственные за разработку драйверов, продолжают в поте лица трудиться над добавлением поддержки предстоящих продуктов в популярные ОС: чуть ранее инженеры «синей команды» добавили предварительную поддержку будущей микроархитектуры Xe2, которая также известна под кодовым именем Battlemage и должна стать основой как для мобильных, так и для настольных графических продуктов Intel следующего поколения, в своё ПО, а теперь работают над Mesa, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на находку Phoronix.

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Источник изображения: Wccftech

Так, в свежем патче Mesa появились строки, сигнализирующие о первых шагах по добавлению микроархитектуры Xe2: как можно заметить, она получила обозначение «Gen20», в то время как её «предшественница» (Alchemist) имеет кодовое имя «Gen12.5».

Источник изображения: VideoCardz, Freedesktop

Источник отмечает, что в коде более нет какой-либо значимой информации, приоткрывающей завесу тайны над характеристиками будущих продуктов на базе Xe2, однако начало уже положено, поэтому в обозримом будущем, возможно, раскроются и некоторые детали.

Ожидается, что игровые видеокарты Intel Arc Battlemage и процессоры семейства Lunar Lake, оснащённые GPU с микроархитектурой Xe2, дебютируют в следующем году, а некоторые подробности касательно возможностей будущих новинок, возможно, появятся уже через несколько дней на мероприятии Innovation 2023.