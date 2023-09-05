Свежие версии прошивок творят чудеса.

Как известно, несколько недель назад AMD явила миру свежую версию микрокода AGESA с порядковым номером 1.0.0.7c, значительно улучшающую поддержку оперативной памяти типа DDR5, чем не преминула воспользоваться MSI, представив обновления BIOS для своих материнских плат.

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Помимо улучшения частотных показателей модулей оперативной памяти, свежие версии BIOS c микрокодом AGESA 1.0.0.7c принесли целый ряд исправлений, а также позволили добиться ощутимого повышения производительности в играх благодаря режиму High Efficiency Mode: согласно тестам специалистов MSI, прирост fps на фоне версии AGESA 1.0.0.7a может достигать 12 %.

Теперь же в распоряжении ресурса Wccftech оказались данные, иллюстрирующие возможности ряда материнских плат производства MSI с новыми версиями прошивок: так, топовые MEG X670E GODLIKE и MEG X670E ACE получили поддержку режимов DDR5-8000 взамен DDR5-6666 и DDR5-6600, а MPG X670E CARBON WIFI, PRO X670-P WIFI, MPG B650 CARBON WIFI и MPG B650 EDGE WIFI «подружились» с DDR5-7800.

Ещё несколько представительниц серий MPG, MAG и PRO на базе чипсета B650 обзавелись поддержкой DDR5-7600 и DDR5-7200, а бюджетная PRO A620M-E теперь может работать с DDR5-6800 «из коробки». С полным списком изменений можно ознакомиться в приведенной таблице.

Источник изображений: Wccftech

При этом некоторым энтузиастам удаётся выйти за пределы установленных производителем рамок, достигая показателей в 9000 МГц и даже выше.