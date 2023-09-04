Новинка не отличается от референсной модели.

Предвосхищая скорое появление на полках магазинов не так давно анонсированных игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, партнёры AMD наперебой представляют свои собственные модели: как сообщает ресурс Wccftech, компания Sapphire первой явила миру RX 7800 XT с эталонным дизайном.

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Стоит напомнить, что модели в эталонном исполнении MBA (Made by AMD) могут быть доступны как непосредственно от «красной команды», так и от её партнёров: в случае с анонсированными несколько дней назад представительницами серии Radeon RX 7000, референсный дизайн получит только Radeon RX 7800 XT, в то время как RX 7700 XT отдана «на откуп» производителям.

Согласно опубликованным изображениям, Sapphire Radeon RX 7800 XT «не обезображена» наклейками с указанием производителя и, судя по всему, не имеет каких-либо изменений по сравнению с референсной моделью от AMD: новинка снабжена стильным тёмным кожухом и эталонной двухслотовой системой охлаждения с парой вентиляторов.

Кроме того, видеокарта имеет в своём распоряжении два 8-контактных коннектора для обеспечения дополнительного питания при уровне TBP в 263 Вт.

Что касается технических характеристик, то они также вполне стандартные: видеоадаптер может похвастаться наличием 60 вычислительных блоков и аналогичного количества RT-ядер, 120 ИИ-ускорителей, 96 блоков текстурирования, 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 19.5 ГГц, шиной в 256 бит и 64 Мбайт Infinity Cache.

Источник изображений: Wccftech

Первые модели Radeon RX 7800 XT должны появиться на полках магазинов уже через пару дней, а именно 6 сентября.