Дебют новинок уже не за горами.

Похоже, запуск новой линейки высокопроизводительных процессоров AMD серии Ryzen Threadripper 7000, известных под кодовым именем Storm Peak, всё ближе: как сообщает ресурс VideoCardz, в базе данных Евразийской экономической комиссии появилась запись, демонстрирующая подготовку ASRock к выпуску материнской платы, которая составит пару предстоящим CPU «красной команды».

реклама

Источник изображения: VideoCardz

Согласно представленным данным, ASRock готовится явить миру системную плату с обозначением TRX 50 WS, как понятно из названия, основанную на чипсете TRX 50, который придёт на замену системной логике TRX 40.

Источник изображения: ЕЭК

Ожидается, что высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper 7000 будут базироваться на микроархитектуре Zen 4, а также обзаведутся поддержкой устройств с интерфейсом PCIe 5.0 и модулей оперативной памяти DDR5, а их уровень TDP будет достигать 350 Вт. В настоящий момент известно о существовании четырёх моделей семейства Storm Peak, имеющих в своём распоряжении 96, 64, 32 и 16 ядер.

Источник изображения: VideoCardz

К сожалению, информации, проливающей свет на технические характеристики чипсета TRX 50, пока не имеется,