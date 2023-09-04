Radeon RX 7900 XTX очутилась на второй позиции.

Энтузиаст TechEpiphany продолжает радовать широкую компьютерную общественность свежими данными, приоткрывающими завесу тайны над объёмами продаж тех или иных графических адаптеров в крупном немецком магазине Mindfactory.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно отчёту специалиста, за последнюю неделю игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 стала самой популярной среди немецких геймеров, разойдясь «тиражом» в 410 штук, чуть менее востребована оказалась Radeon RX 7900 XTX, найдя отклик в сердцах 370 пользователей и очутившись на второй позиции, а замыкает тройку лидеров Radeon RX 6700 XT с результатом в 300 экземпляров.

По общим объёмам продаж за неделю AMD несколько опередила NVIDIA (54.08 % против 45.6 %), что не помешало «зелёной команде» оказаться более успешной в разрезе выручки, откусив 54.97 % от «общего пирога», в то время как на долю «красной команды» пришлось 44.97 %. Результаты же Intel весьма посредственны — 10 реализованных единиц (0.32 %) и 0.07 % от общей выручки.

Источник изображений: Twitter (X), TechEpiphany

Что касается конкретных моделей видеокарт, разлетающихся как «горячие пирожки», то бестселлерами за последнюю неделю стали XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6950 XT Black Gaming, MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC и XFX SPEEDSTER SWFT 309 Radeon RX 6700 XT CORE Gaming, занявшие соответственно первую, вторую и третью позиции в рейтинге популярности.