Злоумышленнику пришлось попотеть, чтобы обмануть покупателя.

Как известно, даже на крупных онлайн-площадках продавцы не всегда «чисты на руку»: любители лёгкой наживы совсем не прочь обмануть доверчивых покупателей, используя целый ряд мошеннических методов, как это случилось с пользователем Reddit под ником Much_Designer_8417, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Pixabay

Так, заплатив продавцу на онлайн-площадке Amazon целых £585 за предполагаемый Core i9-13900K, пользователь дождался прибытия своей покупки и был весьма разочарован: часть ядер приобретённого, как ожидалось, 24-ядерного CPU попросту отсутствовала. В процессе своего «расследования» раздосадованный покупатель обнаружил, что на самом деле ему прислали более дешёвую модель в лице Core i7-13700K.

Поддельный Core i9-13900K

При этом теплораспределительная крышка (IHS) процессора была попросту заменена, в результате чего на ней красовалась заветная надпись «i9-13900K», в то время как фактически модель представляла собой Core i7-13700K.

Источник изображений: Reddit, Much_Designer_8417

Ухищрение с заменой IHS само по себе достаточно интересно, ведь мошеннику пришлось несколько попотеть, чтобы обмануть пользователя, в то время как более ленивые злоумышленники используют разного рода наклейки или лазерную гравировку.

Обманутому же покупателю поддельного CPU рекомендуется подтвердить факт мошеннических действий при помощи фотографий и данных утилит для диагностики, обратившись с «уликами» в техподдержку онлайн-магазина.