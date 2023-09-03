Новинка продемонстрировала сравнительно неплохие результаты.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 14-го поколения разного рода специалисты и энтузиасты, тем или иным способом заполучившие в свои руки предстоящие новинки, считают своим долгом проинформировать широкую компьютерную общественность касательно уровня производительности новых моделей CPU: как сообщает ресурс VideoCardz, инсайдер wxnod опубликовал скриншоты, иллюстрирующие достижения топового представителя семейства Raptor Lake-S Refresh во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, инженерный образец десктопного процессора Intel Core i9-14900K, обладающий 8 производительными и 16 эффективными ядрами, достигающий максимальной частоты в 6.0 ГГц при напряжении 1.385 В, в однопоточном/многопоточном тесте CPU-Z смог заполучить 978.0/18117.5 балла, обойдя своего предшественника в лице Core i9-13900K, наделённого аналогичным количеством ядер/потоков, но с меньшим на 200 МГц частотным потенциалом (5.8 ГГц), на 9.8/8.5 %.

Источник изображений: Twitter, wxnod

Покорился новинке и премиальный Core i9-13900KS с 8 P- и 16 E-ядрами «на борту», способный достигать частоты в 6.0 ГГц: в однопоточном/многопоточном состязаниях Core i9-14900K оказался быстрее на 3.5/5.4 %.

Источник изображения: VideoCardz

Ожидается, что официальный анонс настольных процессоров Intel Core 14-го поколения состоится уже во второй половине текущего месяца, в то время как в продаже первые представители Raptor Lake-S Refresh должны появиться лишь спустя несколько недель, а именно в октябре.