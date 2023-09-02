Прикрытием для злоумышленника должен был послужить тайфун «Саола».

Любители лёгкой наживы, специализирующиеся на незаконном провозе компьютерных комплектующих через границу, продолжают то и дело попадаться в руки правосудия: как сообщает ресурс Tom's Hardware, план очередного китайского контрабандиста с треском провалился, а ведь задумка была неплохой.

Так, злоумышленник решил воспользоваться суматохой, вызванной тайфуном «Саола», и незаметно провезти на материковый Китай около 1500 процессоров, 40000 чипов флэш-памяти NAND и 1470 модулей оперативной памяти, а также три десятка видеокарт в довесок.

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Источник изображения: Tom's Hardware, HKEPC, X

Всё своё «добро» контрабандист спрятал в потайной отсек автомобиля Audi, однако «зоркий глаз» китайских пограничников заподозрил неладное, и после тщательного осмотра незаконно провозимый через границу товар был найден. Теперь же «делец» поедет в места не столь отдалённые, конфискованные комплектующие будут проданы с аукциона, а выручка поступит в казну государства.

Хотя точными цифрами «улова» официальные лица не делятся, однако, согласно подсчётам специалистов источника, стоимость конфискованного товара может варьироваться от 500 тысяч до 1 млн долларов США.

Источник отмечает, что в настоящее время видеокарты не слишком популярны у контрабандистов, в то время как процессоры или чипы небольшого размера отлично подходят для попыток обмануть пограничную службу — их можно либо приклеить к телу, либо незаметно провезти в автомобиле. Впрочем, судя по новостям, везёт далеко не всем, ведь о большинстве уловок пограничники уже знают.