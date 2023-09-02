Ежемесячный отчёт Steam даёт пищу для рассуждений.

Специалисты популярной онлайн-площадки Steam продолжают радовать широкую компьютерную общественность своим ежемесячным отчётом, проливающим свет на популярность среди геймеров той или иной модели видеокарты.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года старая добрая NVIDIA GeForce GTX 1650 продолжает находить отклик в сердцах относительного большинства геймеров (5.11 %), на втором месте с результатом в 4.87 % оказывается GeForce RTX 3060, а замыкает тройку лидеров дебютировавшая более семи лет назад GeForce GTX 1060 (4.31 %).

В разрезе прироста пользовательской базы за предыдущий месяц на первую позицию выходит мобильная GeForce RTX 4060 (+0.7 %), за ней следует мобильная GeForce RTX 3060 (+0.53 %), а на третьем месте оказывается GeForce RTX 4060 (+0.23 %).

Источник изображений: AMD

Что касается моделей от AMD, то видеокарты «красной команды» продолжают крайне мало интересовать геймеров Steam: ни по общей доле, ни по динамике за месяц видеоадаптеров AMD в топ-10 не видать.

Впрочем, в представленном отчёте дискретные видеокарты AMD хотя бы есть, а вот моделей Intel под брендом Arc найти так и не удалось.