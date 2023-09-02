Дебют новинок уже не за горами.

Разработчики разного рода программ для мониторинга и тестирования компонентов системы продолжают готовиться к предстоящему анонсу новых моделей процессоров от Intel, а специалист, отвечающий за разработку утилиты HWMonitor, пошёл ещё дальше, попутно подтвердив данные касательно количества ядер для ряда представителей семейства Raptor Lake-S Refresh.

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Источник изображения: Wccftech

Так, в сносках к свежей версии HWMonitor с порядковым номером 1.52 разработчик указал число ядер для трёх моделей Core 14-го поколения с разблокированным множителем: согласно опубликованным данным, Core i9-14900K/KF получит 24 ядра, Core i7-14700KF сможет похвастаться наличием 20 ядер, а Core i5-14600K/KF будет довольствоваться 14 ядрами.

Источник изображения: HWMonitor

Помимо поддержки вышеназванных процессоров, утилита также «подружилась» с не так давно анонсированными игровыми видеокартами Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT на базе чипа Navi 32, стала понимать новые именования моделей под брендами Intel Core 3, 5, 7 и Core Ultra 5, 7, 9, а также получила предварительную поддержку для процессоров Intel семейства Meteor Lake.