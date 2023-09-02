Похоже, AMD идёт по стопам Intel.

Специалисты AMD в поте лица трудятся над предстоящими гибридными процессорами серии Ryzen 8000, о чём свидетельствуют очередные «утечки», приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками будущих новинок: так, 12-ядерная модель была вновь замечена в базе данных сайта Performancedatabases, информирует общественность ресурс Hardware Times.

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Источник изображения: Wccftech

Изучив опубликованный скриншот, можно отметить, что представленный образец APU серии Ryzen 8000, имеющий кодовое имя Strix Point, получил гетерогенную структуру и может похвастаться наличием 4 «больших» ядер Zen 5 и 8 «малых» Zen 5c — оба типа ядер наделены поддержкой SMT, поэтому общее количество потоков равно 24.

Источник изображения: Hardware Times, Performancedatabases

Кроме того, новинка имеет в своём распоряжении по 80 Кбайт кэша первого уровня на ядро, по 1 Мбайт L2-кэша на P-ядро и на кластер, состоящий из четырёх E-ядер, а также 8 Мбайт L3-кэша.

Графическая подсистема снабжена 1024 унифицированными шейдерами, что указывает на наличие 16 вычислительных блоков. Ожидается, что основой для iGPU гибридных процессоров Ryzen 8000 станет микроархитектура RDNA 3.5.

Что касается даты анонса APU Ryzen 8000, то сие событие должно состояться в рамках мероприятия CES 2024, запланированного на начало следующего года.