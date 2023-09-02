Новинка уже доступна для предварительного заказа.

Несколько недель назад ASUS анонсировала выпуск целого ряда компьютерных комплектующих, дизайн которых выполнен в стиле известного аниме «Евангелион», а сегодня стало известно о ценнике одной из представительниц данной линейки, сообщает ресурс VideoCardz.

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Стоит напомнить, что в состав набора по мотивам «Евангелион» входит системная плата Evangelion ROG Maximus Z790, снабжённая радиаторами и печатной платой красного цвета вкупе со значком «EVA-02» и ARGB-полосой, корпус ROG Hyperion с оригинальным дизайном, сочетающим в себе чёрные и красные оттенки, снабжённый боковой панелью из закалённого стекла и поддержкой пары 420-мм и четырёх 140-мм вентиляторов, быстрой зарядкой мощностью 60 Вт и металлическим держателем графического адаптера, а также ряд других комплектующих, в том числе видеокарта.

Игровой видеоадаптер ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition может похвастаться не только топовым графическим процессором AD102 и 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, но и стильным внешним видом: кожух модели выполнен с преобладанием красных оттенков, а на задней панели красуется один из героев аниме. Кроме того, новинка снабжена ARGB-подсветкой, имитирующей эффект синхронизации.

Источник изображений: VideoCardz, ALKtech

Стоимость видеокарты в Китае составила 17999 юаней (около 243 000 рублей): новинка доступна для предварительного заказа, а в продажу поступит уже 5 сентября.