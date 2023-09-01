Покупатели данной модели могут рассчитывать на бесплатную копию игры Party Animals.

Специалисты Sapphire продолжают радовать игровое сообщество, выпуская всё новые игровые модели видеокарт: на сей раз производитель решил заинтересовать геймеров, с нетерпением ожидающих предстоящую игру Party Animals, а также рядовых любителей животных, сообщает ресурс VideoCardz.

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Так, в ассортименте компании появилась игровая видеокарта Radeon RX 7600 Party Animals, при производстве которой специалисты Sapphire черпали своё вдохновение в тайтле Party Animals: кожух модели выполнен в оранжевых тонах с добавлением иконок в виде зверюшек, а задняя панель новинки украшена изображением нескольких милых животных, которые, судя по всему, и станут главными героями игры.

Источник изображений: VideoCardz, Sapphire China

Кроме того, видеоадаптер может похвастаться наличием системы охлаждения с двумя вентиляторами и заводским разгоном на 4-5 %, в результате чего GPU может достигать частот в 2355 и 2755 МГц в игровом и boost-режиме, а также поставляется с бесплатной копией игры Party Animals и специальным скином для корги Немо, одного из персонажей тайтла.

В Китае новинку оценили в 2199 юаней (около 30 000 рублей), и в настоящий момент модель официально доступна для покупки лишь на китайских площадках.