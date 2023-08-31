Кроме того, исправлены баги в Baldur’s Gate 3.

Специалисты AMD, ответственные за разработку графических драйверов, продолжают в поте лица трудиться над устранением багов и повышением уровня производительности своих продуктов, не забывая при этом и добавлять поддержку для новых тайтлов: как информирует общественность ресурс VideoCardz, «красная команда» опубликовала свежий набор драйверов Radeon Software Adrenalin с порядковым номером 23.8.2.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

После установки обновления владельцы игровых видеокарт AMD смогут рассчитывать на поддержку ожидаемого тайтла Starfield, а обладатели видеоадаптеров Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT ещё и будут наслаждаться ростом быстродействия в игре вплоть до 16 % по сравнению с предыдущей версией драйверов (23.8.1) при условии использования разрешения 4K.

Кроме того, специалисты компании решили проблему сбоящего приложения и тайм-аут драйвера в процессе игры в Baldur’s Gate 3 на определённых системах, оснащённых видеокартами серии Radeon RX 7000, с задействованием API DirectX 11.

Тщательно изучить весь список улучшений и изменений, а также скачать свежий набор графических драйверов пользователи могут на официальном сайте AMD.