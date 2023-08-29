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Игровой настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел почти на $100 в американской рознице
Его основной конкурент в лице Core i9-13900K по показателю цена/производительность оказывается далеко позади.

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Ценники на продукцию AMD продолжают своё падение, что не может не радовать компьютерное сообщество: как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость геймерского настольного процессора Ryzen 7 7800X3D стала весьма приятна глазу рядового покупателя в США.

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Так, американский ритейлер Walmart предлагает приобрести 8-ядерный 16-поточный игровой процессор Ryzen 7 7800X3D с частотной формулой 4.2/5.0 ГГц в базовом/максимальном режимах и увеличенным до 96 Мбайт объёмом кэш-памяти третьего уровня благодаря технологии 3D V-Cache всего за $354, что на $95 меньше его стартовой стоимости.

Источник изображений: Walmart

Впрочем, для потенциальных клиентов ритейлера есть и небольшая «ложка дёгтя»: покупатели Ryzen 7 7800X3D в Walmart не могут рассчитывать на бесплатную копию игры Starfield, как это заведено в других онлайн-магазинах, однако для ряда геймеров, вероятно, это вряд ли станет неприятным известием.

Таким образом, при превосходстве над Core i9-13900K в целом ряде тайтлов при сравнительно скромном уровне энергопотребления Ryzen 7 7800X3D со сниженным ценником может стать весьма заманчивой покупкой, учитывая, что для раскрытия его потенциала не требуется дорогостоящих систем охлаждения и недешёвых материнских плат.

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#amd #ryzen 7 7800x3d
Источник: videocardz.com
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