Судя по всему, уровень энергопотребления новинки также увеличится.

Как гласят недавние слухи, AMD намерена пополнить ассортимент своих графических видеоадаптеров серии Radeon RX 6000, явив миру новую модель в лице Radeon RX 6750 GRE, однако, по информации инсайдера Hoang Anh Phu, новинка мало чем будет отличаться от уже представленной на рынке Radeon RX 6700, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Исходя из данных энтузиаста, игровой видеоадаптер Radeon RX 6750 GRE будем являться не чем иным, как разогнанной версией Radeon RX 6700: если информация окажется верной, то новинка получит чип Navi 22 на базе микроархитектуры RDNA 2 с 2304 потоковыми процессорами и 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 160-битной шине.

Источник изображения: Twitter, Hoang Anh Phu

Источник отмечает, что у Radeon RX 6700 была «непростая» судьба: во время бума майнинга модель была известна под кодовым именем BC-2235 и предназначалась для добытчиков криптовалют, с чем, судя по всему, и связан её сравнительно скромный уровень энергопотребления, составляющий 175 Вт, а во время «криптозимы» нашла своё пристанище в игровых системах — судя по всему, Radeon RX 6750 GRE будет иметь более высокие «аппетиты», что должно положительным образом сказаться и на её производительности.

К сожалению, информации, проливающей свет на дату появления Radeon RX 6750 GRE в продаже и «географии» её распространения, пока что не имеется, однако, по аналогии с Radeon RX 7900 GRE, новинка может появиться преимущественно на китайском рынке.