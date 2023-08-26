Кроме того, новинка наделена механизмом визуального контроля температурного режима.

Хотя Intel официально прекратила выпуск своей модели Arc A770 Limited Edition с 16 Гбайт «на борту», партнёры компании продолжают восполнять данный пробел, представляя всё новые модели видеокарт с собственным дизайном и увеличенным объёмом видеобуфера: как информирует общественность ресурс VideoCardz, ассортимент Sparkle пополнился очередной новинкой.

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Источник изображения: Sparkle

Согласно официальному сайту Sparkle, игровая видеокарта Arc A770 TITAN OC Edition сможет похвастаться заводским разгоном GPU (до 2300 МГц в режиме boost), 32 Xe-ядрами и аналогичным количеством блоков трассировки лучей, 512 XMX-движками, а также наличием 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 17.5 ГГц и шиной в 256 бит.

Новинка снабжается интерфейсом PCIe 4.0, парой восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания, тремя портами DisplayPort 2.0 и одним HDMI 2.0.

Источник изображений: VideoCardz, Sparkle

Кожух Sparkle Arc A770 TITAN OC Edition выполнен в синих цветах, а 2.5-слотовая система охлаждения новинки имеет в своём распоряжении три вентилятора. На боковой грани модели можно лицезреть логотип компании, который меняет цвет в зависимости от нагрева видеокарты, что позволяет визуально контролировать температурный режим.

Источник изображения: Sparkle

Информации о появлении новинки в продаже и её рекомендованном ценнике пока не имеется, однако появление новой модели на официальном сайте намекает на её скорый дебют.