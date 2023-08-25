Новинки представлены в белом и чёрном исполнении.

Похоже, ASUS решила не дожидаться официального анонса игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, явив миру свои новые модели за несколько часов до сего знаменательного события.

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, ассортимент ASUS пополнился моделями Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT серии TUF Gaming в белом и чёрном исполнении, причём для новинок используется одно и то же решение для охлаждения, включающее в себя три вентилятора вкупе с массивным радиатором, что не вызывает удивления, учитывая, что значение TBP видеоадаптеров не слишком отличается друг от друга, составляя 263 и 245 Вт соответственно.

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Источник изображения: VideoCardz, ASUS

Технические характеристики моделей вполне стандартные: Radeon RX 7800 XT снабжается 3840 потоковыми процессорами и 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, в то время как RX 7700 XT может похвастаться наличием 3540 ядер вкупе с 12 Гбайт памяти GDDR6.

Ожидается, что на полках магазинов новые модели от ASUS появятся уже в сентябре.