Модели находятся практически в одном ценовом диапазоне.

Буквально месяц назад AMD обрадовала бережливых почитателей своей продукции, представив бюджетную модель процессора в лице Ryzen 5 7500F, который вполне может заинтересовать геймеров, привыкших считать свои деньги, по сути являясь конкурентом для CPU противоборствующего лагеря, Core i5-13400F: специалисты ресурса Hardware Unboxed решили облегчить муки выбора среди двух моделей процессоров, протестировав их в ряде популярных игровых приложений.

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Стоит напомнить, что AMD Ryzen 5 7500F снабжён 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 3.7/5.0 ГГц и 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, в то время как его соперник, Intel Core i5-13400F, наделён 10 ядрами (6P+4E)/16 потоками с максимальной частотой 4.6 ГГц и 20 Мбайт L3-кэша. При этом обе модели лишены активной графической подсистемы.

В паре с Ryzen 5 7500F трудилась материнская плата X670E AORUS MASTER производства Gigabyte и модули оперативной памяти DDR5-5600 (CL30), а в дуэте с Core i5-13400F работала системная плата MSI MPG Z790 CARBON WIFI и «планки» ОЗУ DDR5-7200. За графическую составляющую обеих платформ отвечала видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition.

Исходя из результатов тестов в более чем двух десятках игровых приложений, десктопный процессор Ryzen 5 7500F превосходит Core i5-13400F в подавляющем большинстве тайтлов: в разрезе средней кадровой частоты в разрешениях 1080p, 1440p и 4K модель от AMD быстрее CPU от Intel в среднем на 12, 10 и 5 %, а по показателю «1%» — на 9, 8 и 4 % соответственно.

Источник изображений: Youtube, Hardware Unboxed

Таким образом, при стартовом ценнике в $180 настольный процессор AMD Ryzen 5 7500F может стать весьма неплохим выбором для бюджетной сборки, в то время как Intel Core i5-13400F при текущей стоимости около $210 выглядит менее привлекательным.